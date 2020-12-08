Для пациентов инфекционного госпиталя Сургута организовано лечебное питание Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Для пациентов инфекционного госпиталя БУ «Сургутская окружная клиническая больница» организовано лечебное питание. При поступлении больного в стационар, назначается лечебный рацион в соответствии с тяжестью заболевания и с учётом сопутствующей патологии. Пациенты едят в палате, используется одноразовая посуда, которая затем утилизируется.

Состав лечебного питания пациентов полностью сбалансирован. В рационе ограничено количество соли, холестерина, жиров животного происхождения, рафинированных углеводов. Но продукты обогащены белком высокой биологической ценности. Исключаются жаренные, жирные, острые блюда. В меню включены свежие фрукты, салаты из сезонных овощей, напитки и желе из свежезамороженных ягод, блюда из разнообразных овощей, таких как капуста брокколи, цветная, фасоль стручковая - как источники пищевых волокон.

Тем кто не имеет противопоказаний, в рацион включена свежая выпечка. В ситуациях, когда организм испытывает повышенные потребности в калориях пациенту обеспечивают более высокую калорийность рациона.

Пациенты, которым невозможно обеспечить питание естественным путем, получают его в виде специальных питательных смесей через зонд.