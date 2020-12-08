В Югре состоялся молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория добра» Фото: admhmansy.ru

Открытый молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория добра» состоялся в столице округа. Добровольцы города онлайн поделились опытом волонтерства и узнали много нового от профессиональных экспертов в сфере добровольчества.

Участниками форума стали активисты волонтерского движения, лидеры и руководители общественных объединений, некоммерческих и образовательных организаций, авторы и руководители социальных проектов.

- Хочу поблагодарить вас за очень большую и нужную работу. Вы содействуете реализации востребованных и значимых для жителей города задач. Движение добровольцев Ханты-Мансийска наращивает созидательный потенциал и расширяет сферу ответственности. Вы поддерживаете ветеранов, следите за воинскими захоронениями, пропагандируете здоровый образ жизни, организуете досуг детей и подростков, сопровождаете людей с ограниченными возможностями здоровья и помогаете детям «нарисовать свою мечту» - выразила благодарность заместитель Главы города Ханты-Мансийска Ирина Черкунова.

Ирина Александровна также подчеркнула свою уверенность в том, что каждый активист сохранит верность выбранному делу - по доброй воле приносить пользу людям, делая мир вокруг добрее. Она искренне пожелала каждому новых идей, новых проектов в интересах жителей любимого Ханты-Мансийска.

Участники форума в режиме реального времени посетили тренинги, образовательные площадки и презентации лучших практик добровольческой деятельности, реализуемых на территории Ханты-Мансийска.

Мероприятие завершилось интеллектуально-развлекательной программой «ДоброКвиз».