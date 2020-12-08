В Югре пожарные инспекторы посетили многодетные семьи и пенсионеров Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники пожарного надзора посетили места проживания многодетных семей и пожилых людей поселка Междуреченский Кондинского района.

Побывав в многодетных семьях, инспекторы напомнили взрослым о правилах пользования печного отопления и электрооборудования - как наиболее частых причинах возникновения пожаров. Спасатели привели примеры реальных трагических историй возгораний, произошедших в Кондинском районе и округе. А также рекомендовали родителям не оставлять без присмотра детей и убирать в недоступные для малышей места спички и зажигалки.

Югорчанам рассказали об автономных пожарных извещателях, посоветовали куда лучше установить данный прибор и о несложных правилах их эксплуатации. А также сотрудники ведомства вручили взрослым тематические памятки, а детям - раскраски на противопожарную тематику и символические подарки.

Пожилым людям инспекторы вручили памятки с номерами вызова служб экстренного реагирования и продуктовые наборы.