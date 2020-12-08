В Югре за сутки совершено 42 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 43-летний мужчина в квартире по улице Пионерская, украл банковскую карту и оплачивал ею товары в различных магазинах города. Общая сумма краденных денег составила 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже не один раз был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Лангепасе задержан ранее судимый мужчина, который при задержании выбросил пакетик с наркотиком массой 0,257 грамма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, против него завели уголовное дело.

14-летний подросток в Сургуте находясь в подъезде дома по улице Сибирская, украл велосипед. Возбуждено уголовное дело, юный нарушитель закона признался в преступлении.

Сотрудники уголовного розыска Советского района нашли подозреваемую, которая похитила кошелек с деньгами в сумме 12 тысяч рублей и банковской картой из квартиры жилого дома. Ранее судимая женщина под подпиской о невыезде.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 42 преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.