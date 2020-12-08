Жители Югры, покупая товары в интернете, попадают на обман Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 14 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Жители региона лишились более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Большинство случаев зарегистрировано в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Мошенники в «Instagram» разместили объявление о продаже 4-х автомобильных дисков. Увидев данную информацию, житель Сургута списался с мнимым продавцом. Собеседник сообщил, что товар будет отправлен из Оренбурга через транспортную компанию после полной оплаты. Молодой человек перевел свыше 18 тысяч рублей на счет продавцу, но товар до адреса так и не доехал.

В Нижневартовске пенсионер перевел злоумышленникам 85 тысяч рублей, когда хотел приобрести автоматическую коробку передач для машины. Мошенник представился сотрудником компании ООО «РСТ Инжиринг» и убедил вартовчанина перевести деньги на свой счет.

У жителя Октябрьского района преступники похитили порядка 15 тысяч под предлогом продажи часов в «Instagram» с аккаунта «Go ski»/Лыжи.

По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция пытается найти подозреваемых.