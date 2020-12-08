Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 декабря 2020 года увеличилось на 225 человек Фото: pixabay.com

На территории округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 36 111 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 204 случаях, по 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 515 человек, сняты с наблюдения – 101 804. За сутки на COVID-19 обследовано 2 143 человека, всего – 1 081 156 жителей региона.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 43; Ханты-Мансийск – 33; Нягань – 21; Нижневартовск – 18; Нефтеюганский район – 13; Сургутский район – 13; Советский район – 13; Урай – 13; Когалым – 11; Мегион – 11.

Далее идут: Октябрьский район – 8; Югорск – 7; Нефтеюганск – 6.

Закрывают список: Лангепас – 4; Пыть-Ях – 3; Кондинский район – 2; Белоярский район – 2; Покачи – 2; Нижневартовский район – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

Состояние 156 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За период пандемии от коронавируса скончались 447 человек. За сутки вылечились 311 человек, за весь период пандемии – 31 549 югорчан.