Кубок Югры по бильярду пройдет в окружной столице Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

На следующей неделе в Ханты-Мансийске начнется Кубок Югры по бильярду среди мужчин и женщин «Свободная пирамида». Турнир посвящен 90-летию региона и продлится с 11 по 13 декабря. В этом году впервые мужской и женский финалы будут транслироваться на телеканале Югра.

По традиции Кубок пройдет в Ханты-Мансийске, а местом проведения вновь станет гостиница «Олимпийская». Бороться за награды турнира будут более 60 спортсменов из десяти муниципальных образований региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Югорска, Пыть-Яха, Нефтеюганска, а также Советского, Белоярского, Нефтеюганского и Сургутского районов.

В «Свободной пирамиде» используется 16 бильярдных шаров: 15 белых и 1 цветной шар без номера. Особенность игры заключается в том, что ударным может быть любой шар, а забиваются как прицельные шары, так и битки. Победит тот, кто первым забьёт восемь шаров.

В прошлом году победил Артем Молчанов, представляющий город Сургут. Среди женщин победу одержала Наталия Корнева, также представляющая Сургут.