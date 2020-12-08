У главы Мегиона положительный тест на COVID-19 Фото: Администрация города Мегиона

Глава Мегиона Олег Дейнека заразился коронавирусом. Проведенный анализ на наличие в организме Олег Александровича СOVID-19 показал положительный результат.

- К сожалению, не удалось избежать заражения коронавирусом. Самочувствие у меня удовлетворительное, но на какое-то время предстоит побыть в режиме самоизоляции. Прошу вас, уважаемые мегионцы, берегите свое здоровье, соблюдайте меры профилактики и не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, – написал Олег Александрович в своей странице в Инстаграм.

Напомним, что в октябре коронавирус перенесла губернатор Югры Наталья Комарова. А ранее болел COVID-19 глава Сургута Вадим Шувалов и мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев.