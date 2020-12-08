Погода в Югре на 8 декабря 2020 года: ожидается похолодание Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 8 декабря: Днём температура воздуха -3,-8 ºС, в северных и восточных районах -13,-18 ºС. Ночью -4,-9 ºС, при прояснениях -13,-18 ºС. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -4,-6 ºС, ночью -6,-8 ºС. Облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 м/с.

Сургут: Днём -13, -20 °С, ночью -15, -20 °С, ясно, утром и ночью небольшой снег, ветер северо-восточный 2-3 м/с.

Нижневартовск: Днём -15, -20 °С, ночью - 23 °С, ясно, утром небольшой снег, ветер северо-западный 2-3 м/с.

Нефтеюганск: Днём -12, -18 °С, ночью -18 °С, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-восточный 2-3 м/с.

Когалым: Днём -19, -23 °С, ночью -22 °С, ясно, ветер северо-западный 2-3 м/с.

- На Клима зима клин клином вышибает, - говорили на Руси и готовились к сильным холодам. Для этого дня существовало несколько поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.