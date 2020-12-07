В Ханты-Мансийке наркосбытчик может получить 20 лет тюрьмы Фото: pixabay.com

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 25-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье УК РФ "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах".

Обвиняемый, находясь на территории Октябрьского района купил синтетические наркотики. Затем, по указанию руководителя преступной группы, полученные наркотики он расфасовал на мелкие партии, часть из которых разместил на территории г. Ханты-Мансийска в «тайниках-закладках».

В июле 2020 года наркосбытчика задержали сотрудники правоохранительных органов, у него изъяты наркотики массой 380 грамм. Обвиняемый взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Наркосбытчик может получить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.