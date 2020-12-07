В Урае сотрудники МЧС рассказали старшеклассникам о своей профессии Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Урае спасатели рассказали будущим абитуриентам школы №12 о порядке приема в учебные заведения системы МЧС России, требованиях для поступления и условиях несения службы.

Старшеклассники узнали о том, какими профессиональными качествами должен обладать сотрудник МЧС и какой отбор необходимо пройти. Во время беседы у старшеклассников возникло много вопросов, касающихся физической подготовки, вступительных испытаний по предметам, условий проживания курсантов, а также дальнейшего распределения после окончания учебы.

Перед ребятами выступил начальник 71 пожарно-спасательной части Олег Захаров и в качестве примера поделился своими личными впечатлениями об обучении в ведомственном вузе. Он рассказал о том, какие возможности и перспективы раскрывает полученная профессия и какие направления деятельности в дальнейшем может выбрать курсант.

- Иногда ребятам бывает сложно определиться и выбрать для себя достойную профессию. А мы стараемся заинтересовать школьников, рассказать о преимуществах наших вузов и о специфике работы в МЧС, - поясняет инспектор пожарно-спасательной части Елена Плесовских.

В завершении встречи старшеклассники получили памятки абитуриента с информацией о высших учебных заведениях МЧС России.