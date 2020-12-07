Мошенники выманили у югорчанки 2 миллиона рублей Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску поступило заявление от 46-летней женщины о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мнимый сотрудник службы безопасности банка, сообщил, что были зафиксированы попытки несанкционированного списания денег с её банковской карты. Затем мужчина сказал, что с ней свяжется сотрудник полиции, так как из-за утечки данных правоохранители завели дело.

Затем женщине позвонил человек, который представился полицейским и убедил ее действовать по указанию специалистов банка. Потерпевшая, желая спасти сбережения, перевела 490 тысяч рублей на реквизиты якобы резервного счета. После чего вартовчанке пришло сообщение с квитанцией, в которой было указано, что на «страховую ячейку» приняты на хранение деньги.

На следующий день снова позвонил тот же мужчина и сообщил, что теперь из-за утечки данных неустановленное лицо пытается оформить кредит в сумме 1,5 миллионов рублей. Он убедил заявительницу срочно обратится в офис банка и оформить кредит на указанную сумму. Аферист также обратил внимание на то, что сотрудникам банка при оформлении кредита нельзя сообщать полученную от него информацию, так как полиция пытается вычислить сотрудника, причастного к утечке данных.

Гражданка, думая, что пытается помочь разоблачить мошенников, обратилась в офис банка, где оформила потребительский кредит. После чего через банкомат под диктовку звонившего перечислила всю сумму. Югорчанка потеряла почти 2 миллиона рублей.