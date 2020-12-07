Жителя Сургута накажут за незаконную рубку сосны Фото: УМВД России по г. Сургуту

Накануне в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило заявление от сотрудника Сургутского управления природнадзора Югры по поводу незаконной вырубки дерева.

Полицейские выяснили, что 62-летний мужчина по дороге в дачный кооператив вырубил сосну. Сургутянин пояснил, что хвойное растение он планировал пустить на дрова. Сумма причиненного ущерба Администрации г. Сургута составила более 19 тысяч рублей.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю - лишение свободы сроком до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

УМВД России по г. Сургуту обращается к югорчанам и напоминает о том, что скоро Новый год и многие захотят украсить дом живой ёлкой. Для рубки дерева необходимо получить специальный порубочный билет.