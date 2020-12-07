Сайты с продажей фальшивых дипломов заблокировали правоохранители Березовского района Фото: pixabay.com

Прокуратура Берёзовского района нашла в интернете сайт, содержащий информацию о продаже дипломов о среднем и высшем образовании, аттестатов, удостоверений о повышении квалификации без прохождения обучения в образовательных организациях.

За распространение подобного рода информации федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За изготовление, сбыт и использование поддельных документов также предусмотрена уголовная ответственность.

Прокурор района обратился в суд с административным иском, чтобы заблокировать сайт с указанной информацией и признать её запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайту заблокирован.

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