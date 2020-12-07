Первая неделя зимы в Югре выдалась «жаркой»: 64 пожара за семь дней

Фото: МЧС Югры

Первая неделя зимы в Югре принесла беды от огненной стихии 64 раза: именно столько пожаров на минувшей неделе зафиксировало региональное управление МЧС России. При ликвидации возгораний спасатели эвакуировали из опасных зон более 40 человек.

– Объектами возгораний в большинстве случаев стали бани, транспортные средства, строения хозяйственного назначения, жилые дома и квартиры. На пожарах травмы получил один человек и один – погиб, – сообщает ведомство.

Конечно, нет ничего дороже жизни. Однако и материальные утраты погорельцев – тоже горе. На прошлой неделе от огня пострадали 46 строений и 14 транспортных средств. Спасатели отвоевали у стихии материальных ценностей и имущества граждан на сумму около 28 млн рублей. 21 раз пожарные привлекались, чтобы помочь при ликвидации последствий ДТП, спасен один человек.

Кроме того, огнеборцы назвали основные причины бытовых пожаров – чаще всего югорчане нарушают правила эксплуатации электрооборудования и печей, а также небрежны в обращении с огнем.

– Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, не используйте самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.Неосторожное обращение с огнем также может грозить глобальными последствиями. Будьте бдительны при использовании открытых источников огня, не бросайте непотушенные спички и окурки в мусор. Помните, что нельзя курить в постели, – обратились к югорчанам спасатели.

Владельцам автомобилей следует помнить: чтобы не лишиться транспортного средства в результате возгорания, необходимо регулярно проверять состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола. Укомплектуйте свой автомобиль огнетушителем, рекомендует главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу. В случае пожара незамедлительно сообщите по телефону 101.