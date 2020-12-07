Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 декабря 2020 года увеличилось на 220 человек Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 35 886 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 220 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 6 человек болезнь протекала бессимптомно.

Контакт установлен в 200 случаях, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 441, сняты с наблюдения – 101 630 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 055 человек, всего – 1 079 041.

Первые в списке по заболеваемости: Ханты-Мансийск – 36; Сургут – 32; Нягань – 30; Нижневартовск – 23; Нефтеюганский район – 15; Сургутский район – 13; Урай – 10.

Далее идут: Когалым – 9; Нефтеюганск – 8; Октябрьский район – 8; Югорск – 6; Нижневартовский район – 6.

Закрывают список: Мегион – 4; Советский район – 3; Радужный – 3; Пыть-Ях – 3; Лангепас – 2; Белоярский район – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Кондинский район – 2; Березовский район – 2; Покачи – 1.

Тяжело переносят коронавирус 146 пациентов, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 445 человек. За сутки выздоровели 372 человека, за весь период пандемии – 31 238 югорчан.