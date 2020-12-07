Студенты из Югры стали лауреатами национальной премии «Студент года – 2020» Фото: официальная страница премии в социальных сетях

Подведены итоги российской национальной премии «Студент года – 2020», финал которой проходил 2-6 декабря. Наибольшее количество наград получили студенты Татарстана, Тюменской области и Югры.

Лауреатом в номинации «Общественник года» среди студентов профессиональных образовательных организаций стала студентка Урайского политехнического колледжа Екатерина Вахмянина. Лауреатом в номинации «Студенческий клуб года» стал студенческий союз Сургутского политехнического колледжа. Кроме того, лауреатом в номинации «Председатель Совета обучающихся года» среди студентов образовательных организаций высшего образования стал студент Югорского государственного университета Ринат Загитов.

Конкурсы для финалистов прошли в онлайн-формате. Участники проходили собеседование и самопрезентацию. В этом году были подготовлены новые задания по отдельным направлениям и для студентов в номинациях «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года» и «Староста года» прошли дебаты.

Всего в региональных этапах премии приняли участие более 15 тысяч человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов России.

Премия «Студент года» проходила в рамках плана основных мероприятий Минобрнауки России вместе с Российским союзом молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кроме того, премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».