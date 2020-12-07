Угон автомобиля, наркотики, кражи денег: в Югре по горячим следам раскрыто 84 преступления Фото: pixabay.com

За сутки в регионе зарегистрировано 147 преступлений, по горячим следам раскрыто 84 преступления.

В Советском молодой человек, находясь в квартире жилого дома, расположенного в мкр. Солнечный, украл 85 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый мужчина под подпиской о невыезде дожидается нового наказания.

В Нижневартовске 17-летний парень, находясь возле дома по улице Салманова, взяв ключи от автомобиля «Шкода Фабиа», которые дала ему заявительница, без ее ведома, угнал автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

В Сургуте задержан 19-летний парень, у которого нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспетртиза выяснила, что вещество является наркотиком общей массой 0,59 грамма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Мегиону узнали кто в квартире по улице Толстого в п. Высоцкий, украл 5 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 17-летний молодой человек, он будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде. Кроме того, молодой человек уже был судим за кражу.