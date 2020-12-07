Погода в Югре на 7 декабря 2020 года: небольшой снегопад Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 7 декабря: Днём температура воздуха -1,-6 ºС. Ночью -12,-17 °С, по северо-западу -6,-11 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой, по востоку умеренный снег, изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -4,-6 ºС, ночью -13,-15 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Сургут: Днём -3 °С, ночью -4 °С, небольшой снег, ветер западный 5 м/с.

Нижневартовск: Днём -5 °С, ночью -6 °С, небольшой снег, ветер западный 6 м/с.

Нефтеюганск: Днём -5 °С, ночью -4 °С, небольшой снег, ветер западный 5 м/с.

Когалым: Днём -3 °С, ночью -11 °С, небольшой снег, ветер западный 6 м/с.

На Руси с этого дня начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью. Примечательно, что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями новобрачных, расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир, а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок гостинцы и санки.