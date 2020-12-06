Правительство Югры рекомендовало авансом выдать югорчанам зарплату за ноябрь и декабрь 2020 года

Постановление о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Документ рекомендовал выплатить до 15 декабря отдельные меры социальной поддержки за декабрь 2020 года и до 25 декабря – за январь 2021 года.

Кроме того, организациям, индивидуальным предпринимателям рекомендуют также авансом выплатить зарплату работникам за ноябрь и декабрь 2020 года.

Правительство Югры также дополняет, до 25 декабря в регионе доставят и вручат подарки всем участникам югорской новогодней елки. Ознакомиться с постановлением можно на едином официальном сайте государственных органов Югры.