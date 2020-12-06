Югорчанка Евгения Зайнулина стала победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России»

Фото: Ассоциация волонтерских центров

Лауреаты Всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинации «Доброе дело» объявили организаторы Всероссийского конкурса «Доброволец России». В категории участников 14-17 лет победительницей конкурса стала югорчанка Евгения Зайнулина.

В рамках этой номинации подаются не проекты, а жизненные истории людей, которые смело можно назвать подвигами. На втором месте в этой номинации оказался Николай Старченко из Москвы, третье место занял Владислав Баскончин из Республики Дагестан.

Напомним, в Югре работает координационный центр по оказанию помощи нуждающимся гражданам добровольцами (волонтерами). Югорчане из зоны риска (старше 65 лет, инвалиды, многодетные семьи, семьи с одним родителем) могут обратиться за помощью по телефону горячей линии: 8 (3462) 55-08-89.