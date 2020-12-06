Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 декабря 2020 года увеличилось на 227 человек

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 35 666, выздоровели – 30 866 человек, 441 пациент умер от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 227 и составило 35 666 человек.

По информации Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции в 22 муниципальных образованиях:

По клинической структуре: в состоянии пневмонии находятся 47 пациентов, с симптомами ОРВИ – 174 человек, в бессимптомной форме заболевание протекает у шести ковид-положительных.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 35 666, выздоровели – 30 866 человек, 441 пациент умер от коронавируса.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 35 439. Выздоровели за весь период пандемии 30 637 человек.