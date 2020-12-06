«Без воды виноватые»: с югорчан требовали почти два миллиона рублей за не оказанные коммунальные услуги

Задолженность за подвоз воды на сумму более 1,8 млн рублей исключена из платежных документов жителей после проверки прокуратуры. Фото: pixabay.com

Более 1,8 млн рублей требовали с жителей поселков Агириш и Коммунистический Советского района за подвоз воды, которого по факту и не было. Югорчане написали коллективную жалобу в межрайонную прокуратуру, после вмешательства которой необоснованные начисления были сняты.

Сельчане получили «космические» платежки в феврале 2020 года от АО «Газпром энергосбыт Тюмень», в документе числилось, что подвоз воды жителям осуществлялся с января 2016 года по февраль 2017 года. Прокурорская проверка показала, что организация действовала на основании договора, заключенного с ООО «Водоканал». Именно это ведомство начисляет потребителям плату за предоставление коммунальных услуг.

– При этом согласно жилищному законодательству предоставление услуги по подвозу воды населению не относится к коммунальным и жилищным услугам. Таким образом, АО «Газпром энергосбыт Тюмень» необоснованно включило в общий платежный документ за коммунальные услуги плату за подвоз воды жителям данных поселков, – пояснили прокуроры.

Югорский межрайонный прокурор внес указанным организациям представления, потребовав устранить допущенные нарушения. В результате задолженность за подвоз воды на сумму более 1,8 млн рублей исключена из платежных документов жителей.