Полтора миллиона рублей отдали югорчане кибермошенникам за сутки

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За сутки, 4 декабря, 16 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, зафиксировали в Югре. В общей сложности жители округа лишились более 1 млн 400 тыс. рублей. Большинство таких заявлений зарегистрированы в Сургуте.

– Мошенники обманывали югорчан под предлогом продажи или покупки товаров, пресечения несанкционированного списания денежных средств с банковской карты, отмены оформления кредита, получения прибыли на ставках, «раскрутки» сообщества в мессенджере «Телеграм», – сообщает полиция Югры.

К примеру, 23-летний житель Нижневартовска выложил «предприимчивому» киберпреступнику 182500 рублей. Злоумышленник ему позвонил, представившись сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что была совершена попытка оформления кредита на имя молодого человека. Под диктовку лже-банкира вартовчанин в приложении «Сбербанк онлайн» оформил кредит на сумму 90 000 рублей, затем в отделении банка «Открытие» оформил кредитную карту на сумму 67 500 рублей. Затем парень обналичил денежные средства и через банкомат перевел собеседнику все деньги на счет, который указал ему киберпреступник.

Более 80 000 рублей потеряла жительница Сургутского района. Женщина продавала люстру на сайте бесплатных объявлений. Под предлогом покупки злоумышленники заморочили ей голову и завладели данными карты. Так гражданка осталась без средств.

Сургутянин хотел купить подержанный детский сноуборд в комплекте с креплениями и ботинками. В качестве предоплаты он перевел через приложение «Сбербанк Онлайн» более 6 000 рублей на счет продавца, после чего тот перестал выходить на связь.

– По всем фактам возбуждены уголовные дела, принимаются меры к задержанию подозреваемых, – сообщает полиция. – Уважаемые югорчане! Полиция Югры призывает вас быть бдительными при совершении сделок удаленным способом, полученную информацию в сети проверять у официальных источников. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.