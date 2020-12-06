За ночь в Югре случилось два пожара

Фото: МЧС Югры

Два пожара будили по тревоге огнеборцев Югры сегодня ночью, 6 декабря. Жилой дом загорелся в Мегионе около полуночи: на пульт спасателей МЧС сообщение о возгорании дома на улице Сутормина поступило в 00:34.

На вызов пожарные прибыли в считанные минуты, с огнем боролись восемь спасателей, задействовано три машины. Уже в 00:42 пожар локализовали, в 00:44 ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

В 03:03 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Пермякова в с.п. Полтановате Белоярского района. На вызов выехали 14 спасателей. В 03:15 пожар локализован, в 03:28 ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет, причину возгорания выясняют дознаватели.