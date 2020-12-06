МЧС России наградил добровольцев Югры ведомственными наградами

Фото: МЧС Югры

Торжественная церемония награждения членов добровольных пожарно-спасательных формирований прошла в Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому округу. Ведомственными медалями «30 лет МЧС России» наградили атамана станицы Ермаковская Николая Левдина, заместителя руководителя добровольно-спасательного пожарного формирования по ХМАО - Югре Максима Мишустина, добровольцев ДСПФ Олега Степанова и Юрия Кондратьева.

Кроме того, медали «За усердие» удостоен Александр Богза, а благодарственным письмом награжден руководитель организации Василий Загваздин. Чествование добровольных пожарных прошло и в Югорске. Медалями МЧС России «За пропаганду спасательного дела» и «30 лет МЧС России» наградили двух добровольцев Советского района Евгения Варфоломеева и Евгения Грищенко – председатель и пожарный добровольной пожарной охраны Советского района.

Начальник пожарно-спасательного отряда Андрей Стеченко напомнил о сильнейших пожарах на территории Советского района и близ Югорска прошлым летом. Добровольцы-огнеборцы помогали справляться с превратностями стихии.

– Та помощь, которую добровольцы оказали, участвуя наряду вместе с нами в ликвидации природных пожаров в Югорскн и Советском районе, очень ощутима. Мы признательны всем и лично каждому добровольцу пожарной охраны. Кроме того, необходимо отметить и их большой вклад в профилактическую работу с населением, – считает он.

Добровольцев Югры поздравил начальник регионального управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Пётр Кугуй. Он отметил, что нынешние российские добровольцы — это разные по возрасту, образованию, профессиям и интересам люди, которые свою энергию, знания и опыт используют для оказания помощи другим.

Сегодня в Югре работают более 450 добровольных пожарных, которые обеспечивают защиту от пожаров ряда отдаленных малочисленных населенных пунктов, участвуют в защите населенных пунктов от природных пожаров, поисково-спасательных мероприятиях, а также ежедневно проводят профилактические занятия с населением практически во всех муниципалитетах Югры.