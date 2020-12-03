В Югре прошли мероприятия, посвященным Дню Неизвестного солдата Фото: Управление общественных связей

Сегодня в окружной столице, как и по всей стране отмечается памятная дата, посвященная российским и советским воинам, которые пали в боях за Родину на ее территории и за ее пределами - тем, чьи имена остались неизвестными.

В Ханты-Мансийске прошли памятные мероприятия, начавшись утром с традиционного возложения цветов к мемориалам воинской славы в Парке Победы, у школы №1 им. Ю.Г. Созонова и школы №2. В возложении приняли участие Волонтеры Победы, кадеты, юнармейцы, представители поисковых отрядов с соблюдением дистанции и обязательных мер безопасности.

В школах города состоялся Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В этом году он прошел как в очной форме, для обучающихся начальной школы, так и онлайн – для учеников среднего и старшего звена. Школьники города изучали историю и узнавали о традициях установки памятников неизвестным солдатам, познакомились с работой поискового движения России и поискового отряда «Ровесники» из Ханты-Мансийска.

Кроме того, учащиеся школы-сада №7 приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», а для учеников школы №3 провели классные часы, посвященные Дню Неизвестного солдата. Ребятам рассказали о бессмертном подвиге советских людей, героической защите Родины от фашистских захватчиков и солдатах не вернувшихся с войны, сообщает Управление общественных связей.

Фото: Управление общественных связей

В конце дня Мемориал воинской славы в Парке Победы зажегся красно-желто-оранжевыми огнями, а на медиафасадах города загорелись световые проекции символов дня – пламени Вечного огня и летящих журавлей.