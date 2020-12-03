В Югре прокуратура помогла многодетной семье получить жилищную субсидию Фото: pixabay.com

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура по обращению многодетной семьи провела проверку правильности расчета размера жилищной субсидии из средств окружного бюджета.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что семья стояла на учете в АО «Ипотечное агентство Югры», как имеющая право на получение субсидии на приобретение жилого помещения по государственной жилищной программе округа.

В 2020 году Агентство отправило им предварительный расчет субсидии, согласно которому ее размер уменьшен в связи с ухудшением семьей жилищных условий. При этом в расчет принято жилое помещение, принадлежавшее одному из членов семьи, которое было признано непригодным для проживания. Но по положениям государственной программы предусмотрено, что жилые помещения, признанные непригодными для проживания, не подлежат учету при расчете субсидии.

В связи с этим межрайонный прокурор внес в адрес генерального директора агентства представление об устранении нарушений закона.

Благодаря работе прокуратуры многодетной семье выплачена субсидия на приобретение жилья в полном объеме.