Бывший одноклассник обокрал югорчанку Фото:pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратилась жительница поселка Пионерский Советского района, у которой украли ювелирные изделия и сотовый телефон. Ущерб от потери украденного женщина оценила в 100 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 42-летний одноклассник заявительницы. Во время совместной пьянки, уловив момент, когда женщина потеряла бдительность, он украл ювелирные изделия, сотовый телефон. А после продал украденное за 3 тысячи рублей, чтобы купить еще выпивки.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статья "Грабёж". По этой статье мужчины может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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