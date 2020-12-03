В праздничные дни в Югре создадут максимальные условия безопасности Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главами муниципальных образований в преддверии праздничных дней. Главы подготовили доклады о ходе подготовки к новогодним праздникам и Дню образования Югры.

- С главами муниципалитетов мы уже договорились о некоторых мерах и решениях, которые целесообразно принять у нас в регионе, чтобы в День образования Югры, новогодние праздники были созданы максимальные условия безопасности. Это и противопожарные требования безопасности, и те, которые связаны с напряженной эпидемиологической ситуацией в автономном округе, - сказала губернатор Югры, предваряя рабочие встречи.

Обсуждая порядок проведения новогодних утренников в ДОУ, Наталья Комарова призвала глав муниципалитетов наладить взаимосвязь с воспитателями и родителями.

- С точки зрения безопасности и защиты персональных данных детей не стоит выкладывать в сеть видеозаписи утренников, а передать их каждому родителю на электронных носителях отдельно, - отметила глава региона.

Также губернатор обратила внимание на работу пунктов доставки товаров и сказала, что их деятельность должна проходить с соблюдение всех санитарных норм.

- Перед Новым годом люди пользуются и таким способом покупки подарков. В связи с этим может быть скопление людей в очередях. Уважаемые мэры, не упускайте из виду и эту работу, - сказала губернатор.

В ходе рабочих встреч Наталья Комарова нацелила глав муниципалитетов на ускоренную работу по выплате сотрудникам бюджетной сферы до 15 декабря заработной платы, премий и прочих выплат. Кроме того, с владельцами ТРЦ будет проведена дополнительная беседа о необходимости соблюдения установленных ограничений. В работе с предпринимателями важно сохранить максимально удобный и безопасный режим работы торговых организаций.

- Глава Советского района Игорь Набатов справедливо заметил, что многие из нас привыкли к тому, что как только люди получают заработную плату, нужно сразу идти в магазин. В связи с этим на торговые точки будет оказано дополнительное напряжение в период новогодних праздников, поэтому предложенный вариант работы считаю целесообразным, - добавила Наталья Владимировна.

Напомним, что в регионе введен ряд дополнительных ограничений с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.