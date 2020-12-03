За день в Югре зарегистрировано 59 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки зарегистрировано 59 преступлений, по горячим следам раскрыто 21 преступление.

В Советском мужчина в магазине по улице Гастелло украл сотовый телефон у 39-летней женщины Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый преступник находится под подпиской о невыезде.

Полицейскими раскрыто пять фактов хранения наркотических средств. Так, в Ханты-Мансийске был задержан мужчина у которого был обнаружен пакет с наркотиком белого цвета массой 0,29 грамма. По этому факту и другим случаям возбуждены уголовные дела.

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту установлена 52-летняя женщина, которая в банкомате, установленном в торговом центре по улице Мелик-Карамова, украла из устройства выдачи банкнот 15 тысяч рублей, принадлежащие 48-летней югорчанке. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.