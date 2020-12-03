Арктический волшебник Ямал Ири запустил конкурс #ЯмалИриДарит

Ямальцы встречают череду праздников: 28 ноября северный волшебник Ямал Ири отпраздновал свой день рождения, близится новогодняя пора, на носу 90-летний юбилей региона! Чтобы порадовать детишек и проверить праздничное настроение маленьких жителей региона, хранитель ямальской тундры объявил конкурс видеопоздравлений. Участвовать могут ребята до 14 лет включительно.

Условия очень просты.

- До 7 декабря разместите в Instagram креативный ролик поздравления Ямал Ири с днем рождения (хронометраж до 1 минуты). Маленьким ямальцам, у которых еще нет своего аккаунта в социальной сети, можно опубликовать пост на страницах родителей.

- Укажите хэштег #ямалиридарит и отметьте в описании к ролику страницы самого волшебника и главного туристического медиаканала: @yamal.iri и @visityamal.

- Укажите свой ямальский город или поселок.

Совет для участников! Ролик следует снять в самом красивом и праздничном месте города или поселка: в парке, на площади, возле елочки или у новогоднего арт-объекта. Ямальский Дедушка будет рад послушать стихи и песни, увидеть веселый зажигательный танец или креативный новогодний костюм - полет фантазии не ограничен.

Шансы получить от Дедушки приятный новогодний сюрприз очень высоки: в честь 90-летия Ямало-Ненецкого автономного округа победителей будет целых 90! Результаты Ямал Ири объявит 8 декабря на своей странице в Instagram.