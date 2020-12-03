В Когалыме газозаправщик ответит в суде за оказание опасных услуг Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Когалым завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя.

Подозреваемый, являясь работником газозаправочной станции, 26.10.2018 около 19.30, заправил сжиженным газом «Пропан» 50-литровый бытовой газовый баллон одного из местных жителей. При этом, не убедился в наличии на заправленном баллоне сведений об изготовителе и проведении его технического освидетельствования. А также заправщик не посмотрел степень наполнения баллона и его герметичность, не предотвратил вероятность воспламенения газа и взрыва баллона и создал опасность для жизни и здоровья потребителей.

Следователями собрано достаточно доказательств его вины, уголовное дело направлено в суд.

Если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде значительного штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до 2 лет.