Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 декабря 2020 года увеличилось на 220 человек Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб в Югре за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 220 человек. За весь период пандемии в округе зарегистрировано 34 994 случая COVID-19.

По клинической структуре: на момент выявления признаки ОРВИ наблюдались у 139 человек, у 49 зафиксирована пневмония, у 32 человек бессимптомное течение болезни.

Контакт установлен в 199 случаях, по 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 188, сняты с наблюдения – 100 856. За сутки на COVID-19 обследовано 5 458 человек, всего – 1 055 146 жителей региона.

Первыми в списке по заболеваемости: Ханты-Мансийск – 34; Сургут – 28; Нижневартовск – 21; Сургутский район – 15; Нягань – 15; Нефтеюганск – 13; Югорск – 13; Нефтеюганский район – 11; Мегион – 10; Урай – 10.

Далее идут: Когалым – 9; Октябрьский район – 9; Белоярский район – 8; Советский район – 5; Ханты-Мансийский район – 5.

Закрывают список: Радужный – 3; Пыть-Ях – 2; Кондинский район – 2; Березовский район – 1; Нижневартовский район – 1.

Состояние 154 пациентов тяжелое, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 425 человек. За сутки выздоровели 253 пациента, за весь период пандемии – 29 950 югорчан.