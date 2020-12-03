В Радужном директор школы допобразования попалась на взятке Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственным отделом по Нижневартовскому району СУ СК России по ХМАО – Югре по материалам УМВД России возбуждено уголовное дело против 30-летней жительницы города Радужный.

Подозреваемая, занимая должность руководителя обособленного подразделения в городе Радужный организации, которая предоставляет услуги дополнительного профессионального образования получила от одного из клиентов 15 тысяч рублей за поддельный диплом о профессиональной переподготовке.

Несмотря на то, что мужчина не прошел обучение и не сдал экзамены, преступница оформила все необходимые документы для присвоения мужчине квалификации специалиста в области охраны труда и выдачи соответствующего диплома. Получив документ мужчина имел право работать в сфере планировании, организации, контроля и совершенствования управления охраной труда, а также заниматься обеспечением безопасности жизнедеятельности на различных предприятиях с опасными условиями труда.

По уголовному делу продолжается расследование.