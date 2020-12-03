В Нижневартовске юные кадеты приняли присягу Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске воспитанники детского сада «Серебряное копытце» вступили в ряды юных спасателей. Более 30 малышей подготовительной группы, мальчики и девочки в возрасте 6 лет, в специально сшитой форме строевым шагом внесли в зал флаг Российской Федерации, а затем, став по стойке смирно, прослушали государственный гимн.

В этом году мероприятие прошло без гостей, но это обстоятельство ничуть не повлияло на торжественность момента. Самая главная часть праздника – принятие присяги.

- Я, юный гражданин Российской Федерации, вступая в ряды юных друзей кадетов, клянусь служить на благо Родины. Быть честным и верным товарищем. Уважать старших и помогать младшим. С честью носить звание «Юный кадет», - дали клятву дошколята.

Еще одно поколение юных спасателей будет осваивать строевую подготовку, светский этикет и хореографию, а также заниматься общественно-полезным трудом. Ребят ждет углубленное изучение правил пожарной безопасности, а помогут им в этом сотрудники МЧС России, которые проведут занимательные викторины, конкурсы, познавательные занятия, экскурсии и углубленные занятия по ОБЖ.

– Сегодня у нас настоящий праздник, теперь наши дети носят звание кадетов, – прокомментировала событие заведующая детским садом № 78 Тамара Гаманистова.

Большая часть занятий впереди. Но, как отметили воспитатели, кадеты уже стали более дисциплинированными и проявляют большой интерес к учебе.

Стоит отметить, что уже более двухсот юных вартовчан приняли участие в этом социально значимом проекте, который был разработан в 2015 году.