Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 декабря 2020 года увеличилось на 217 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжает расти число заболевших COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано ещё 217 новых случаев заболевания в 20 муниципалитетах. Всего за период пандемии лабораторно подтверждено 34 774 случая новой коронавирусной инфекции на территории региона.

По клинической структуре: на момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 212 человек, сняты с наблюдения – 100 674. За сутки на COVID-19 обследовано 4 037 человек, всего – 1 048 298 жителей Югры.

Первые в списке по заболеваемости: Ханты-Мансийск – 38; Сургут – 33; Нефтеюганск – 21; Нижневартовск – 19; Сургутский район – 15; Нягань – 13; Октябрьский район – 12; Урай – 12; Советский район – 10.

Далее идут: Мегион – 7; Когалым – 6; Югорск – 6; Радужный – 5; Покачи – 5.

Заканчивают список: Кондинский район – 4; Нижневартовский район – 4; Ханты-Мансийский район – 3; Пыть-Ях – 2; Нефтеюганский район – 1; Лангепас – 1.

Состояние 153 пациентов остаётся тяжелым, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё для 7 человек болезнь оказалась смертельной. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 420 человек в округе. За сутки вылечились 218 человек, за весь период пандемии – 29 697 югорчан.