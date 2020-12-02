Хранение наркотиков, кража денег и алкоголя: в Югре зарегистрировано 45 преступлений Фото: pixabay.com

В Лангепасе у 33-летнего мужчины нашли полимерный сверток с порошкообразным веществом светло-зеленого цвета. Согласно справке эксперта в свертке оказался наркотик массой 0,913 грамма. Возбуждено уголовное дело, молодой человек теперь под подпиской о невыезде.

В Урае ранее судимая женщина украла из чужого дома 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело и она также находится под подпиской о невыезде.

В Советском районе возбудили уголовное дело против 39-летнего мужчины, который используя утерянную банковскую карту заявителя, оплачивал товары в магазинах. Всего злоумышленник украл 12 тысяч рублей. Ранее мужчина уже был судим и теперь под подпиской о невыезде дожидается нового наказания.

Сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска найден 34-летний мужчина, который ранее, находясь в торговом зале магазина на улице Чапаева, украл алкоголь на сумму 5 тысяч рублей. Уже судимому нарушителю закона избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 45 преступлений, по горячим следам раскрыто 19.