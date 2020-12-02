Югорчанин пробежал 30 километров в честь 30-летия МЧС России Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Государственный инспектор по маломерным судам Березовского инспекторского отделения ГИМС Василий Титов пробежал 30 километров в честь 30-летия МЧС России.

Спортсмен стартовал от автовокзала пгт. Игрим Березовского района и завершил бег неподалеку от въезда в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района. На преодоление всей дистанции Василию понадобилось 2 часа 59 минут при среднем темпе 5,54 минуты.

Государственный инспектор по маломерным судам Василий Титов успешно завершил свой забег, который посвятил юбилею ведомства и спасателям. После прохождения маршрута, спортсмен поздравил всех коллег с праздником, пожелав крепкого здоровья и семейного благополучия.

Василий не первый сотрудник МЧС который таким образом отметил юбилей службы, в августе этого года дистанцию в 30 километров пробежал и пожарный из Нижневартовска Арслан Янбаев.