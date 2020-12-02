Погода в Югре на 2 декабря 2020 года: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 2 декабря: Днём температура воздуха -6,-11 ºС, местами -13,-18 ºС. Ночью -12,-17 ºС, в северо-западных районах до -4 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный 4 - 9 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -9,-11 ºС, ночью -14,-16 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 4 - 9 м/с.

Сургут: Днём -11 °С, ночью -12 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 5-6 м/с. Нижневартовск: Днём -13 °С, ночью -14 °С, пасмурно, ветер юго-западный 4-5 м/с. Нефтеюганск: Днём -12 °С, ночью -13 °С, пасмурно, возможен снег, ветер юго-западный 4-5 м/с. Когалым: Днём -12 °С, ночью -11 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 5-6 м/с.

В этот день отмечается память святого Авдия — одного из двенадцати малых библейских пророков. В этот день опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», — говорили люди. Они старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды.