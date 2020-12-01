В Белоярском сотрудники МЧС передали в районную библиотеку более 100 книг Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре

В рамках акции «30 добрых дел МЧС» сотрудники Белоярского пожарно-спасательного гарнизона передали в фонд Центральной районной библиотеки более 100 книг.

Идея передать в библиотеку издания возникла спонтанно. Главное требование - это хорошее состояние книг.

- В личной библиотеке каждого из нас есть множество книг, которые уже прочитаны. Почему бы не поделиться такими экземплярами, чтобы они и дальше приносили пользу жителям нашего города? В наше время покупать книги достаточно затратно, и не всегда можно найти именно то, что хотелось бы, а в библиотеке и выбор большой, и книгу можно взять бесплатно, - поделился начальник 9 пожарно-спасательной части города Александр Сысойкин.

К тому же спасатели передали в фонд библиотеки несколько экземпляров изданий об истории пожарной охраны округа. Возможно, эти издания для кого-то станут открытием и подарят читателю новые эмоции.

- Приятно, что жители нашего небольшого города читают с каждым годом все больше и больше именно «живых» книг, несмотря на огромное количество электронных изданий. И вдвойне радует, что люди готовы делиться печатными изданиями друг с другом - отметила заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки Ольга Опимах. Она рассказала, что благодаря пожарникам наш книжный фонд увеличился на 147 экземпляров. А это – более богатый выбор для читателя.