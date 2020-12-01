Жительница Радужного хотела продать платье, а в итоге лишилась своих денег Фото: pixabay.com

21-летняя жительница Радужного хотела продать платье через сайт «Авито», выставила объявление и указала свой номер телефона.

Мошенники не заставили себя долго ждать, и в этот же день югорчанке пришло сообщение от мнимого покупателя. Женщина уточнила, что переехала из Краснодара, и сможет отправить платье только по почте, эта информация сыграла в пользу мошенника. Он написал что сможет оплатить платье прямо сейчас через сайт «boxberry», после чего курьер приедет за платьем.

Домохозяйка согласилась на такие условия и ей пришла ссылка якобы для получения денег. После перехода по ссылке, девушка заполнила данные банковской карты и ей пришло сообщение от банка с кодом подтверждения, который югорчанка так же ввела в указанной мошенником ссылке.

Со счета югорчанки списались деньги и девушка начала сомневаться, на её вопросы собеседник заверил, что в условиях «boxberry» написано, что деньги позже вернуться на счет, а так же сообщил, что на карте должно быть минимум 5 тысяч рублей.

Всего с счета навивной девушки похитили семь с половиной тысяч рублей, но данная сумма для домохозяйки и мамы двоих малолетних детей является значительной. Возбуждено уголовное дело.