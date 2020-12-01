В Югре завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с окружными субсидиями Фото: pixabay.com

Cледователи передали в суд уголовное дело о краже денег, принадлежащих государственным бюджетным учреждениям ХМАО – Югры.

33-летний генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью, используя свое служебное положение, предоставил в Департаменты ХМАО-Югры ложные сведения о запуске готового объекта деревянного домостроения на реализацию.

Среди документов были все необходимые справки, подтверждающие работы и расчёты, на основании которых члены комиссии единогласно приняли решение о предоставлении субсидии на развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса ХМАО-Югры. Субсидия давалась на возмещения части затрат, связанных с производством готовых объектов деревянного домостроения.

Обвиняемый создал 4 многоквартирных дома лишь на бумаге, в действительности, его компания подготовила только каркасы будущих жилых помещений. Основную работу выполнил и сдал под ключ другой подрядчик. В то время, как генеральный директор общества получил субсидии, выданные из госбюджета за якобы оказанные услуги в размере 17 миллионов рублей. Но деньги он потратил по собственному усмотрению.

На имущество строительной компании наложен арест, так как обвиняемый не возместил причиненный ущерб бюджету округа. А сам гендиректор находится под подпиской о невыезде.