В психоневрологической больнице Югры пациентам помогает арт-терапия Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Нижневартовске открыли экспозицию из творческих работ пациентов психоневрологическая больницы. Более двухсот использовались для социального видеоролика – поздравлении в рамках Международного дня инвалидов. Они выполнены в различных техниках: картины с ручной росписью на батике, текстильные куклы, картины из морских камней и многих других.

Проведение групповой арт-терапии с пациентами, имеющими психические расстройства, помогают стимуляции активной позиции в преодолении последствий заболевания, восстановлению нарушенных социальных контактов и в целом повышению длительности ремиссии и качества жизни.

- В творчестве пациенты реабилитируются. Самореализация в искусстве многим помогает вернуться к нормальной жизни. И нередко готовая кукла или картина – это инструмент для специалистов в поисках терапевтических решений – рассказывает один из организаторов выставки, специалист по социальной работе Татьяна Чижевич.

Кроме того пациенты участвовали в проекте клиники «Согревая теплом», и подарили свои вязанные работы одиноко проживающим пенсионерам и людям в трудной жизненной ситуации. А ещё пациенты больницы начали шить праздничные многоразовые маски, которые будут вручены в предновогодние дни в аэропорту и на железнодорожном вокзале Нижневартовска уезжающим людям.