День рождения Урал Мороза Фото предоставлено "КП"

В арамильском «Парк Сказов» 5 декабря пройдет фестиваль «День рождения Урал Мороза» (0+).

На праздник приедут пять сказочных волшебников из других регионов страны. Это герои русских народных сказок – Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный, Тол Бабай – Дед Мороз из Удмуртии, ямальский Дед Мороз – Ямал Ири, наделенный волшебной силой духов тундры. Впервые в гостях – Алтайский Дед Мороз. Весь день герои будут гулять по территории Парка Сказов, демонстрировать волшебство детям и проводить мастер-классы. С героями можно будет сфотографироваться или взять автограф на память.

Идея фестиваля «День рождения Урал Мороза» – наполнить праздником суровую уральскую зиму и позитивом жителей региона, подарить гостям положительные эмоции от зимней погоды. Участники попробуют на себе интересные зимние забавы, игры, ощущения, которые были бы невозможны без холода и снега. Праздничная программа насыщена развлечениями: весь Парк Сказов оживет в волшебном порыве, на центральной сцене состоится фестиваль с песнями и театрализованными зарисовками, участники посетят сразу 5 сказочных домиков с артистами и новыми зимними забавами.

Гости насладятся свежим уральским воздухом, посмотрят на фаер-шоу, подрифтуют на тюбингах, покатаются на самоходной печи и примут участие в розыгрыше 5 призов от Парка Сказов. Главный приз – сутки проживания в Арамильском гостевом домике.

Предлагаем Вам ознакомиться с расписанием программы, чтобы успеть посетить все развлечения и не упустить ничего интересного:

10:00 – 11:00 - Развлекательная программа и торжественная речь именинника.

11:00 – 12:00 - Квест «Зимний переплет».

12:00 – 13:00 - Торжественное открытие на центральной сцене.

13:80 – 18:00 - Поздравления от сказочных героев отдельными блоками.

15:00 – 15:30 - Розыгрыш подарков в честь пятилетнего юбилея Парка Сказов.

18:00 – 19:00 - Общий выход всех сказочных гостей Урал Мороза.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства и Министерства инвестиций и развития Свердловской области, и Центра развития туризма региона.

Подробности фестиваля и билеты: +7 (343) 226-40-30. Сайт: https://parkskazov.ru/