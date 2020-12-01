В Югре обсудят онлайн добровольчество в период пандемии Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Прямой эфир с югорчанами по вопросам добровольчества в условиях пандемии проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» 4 декабря в 12:00.

- 5 декабря – день в честь людей с большим сердцем – добровольцев. В преддверии международного Дня добровольцев обсудим условия работы, вклад волонтеров Югры в борьбу с коронавирусом - написала Наталья Комарова.

В эфире поучаствуют руководитель волонтерского объединения Ханты-Мансийской медицинской академии «РостОК!», волонтер регионального координационного центра, руководитель волонтерского центра Югорского государственного университета, создатель первого социального центра нового формата в России «МегаМаркетСоцуслуг».

Встреча пройдет с главами муниципальных образовании , представителями окружных департаментов образования и молодежной политики, социального развития, физической культуры и спорта, регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», центра гражданских и социальных инициатив Югры.

Участники прямого эфира смогут оценить меры поддержки волонтерской деятельности, востребованные направления ее работы в период пандемии.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях, самые актуальные будут заданы во время прямого эфира. Трансляция доступна в группе региона «Югра».