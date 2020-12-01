В Югре возбудили дело на директора компании, который ударил женщину в кабинете у мэра Мегиона Фото: pixabay.com

Лангепасским следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении одного из предпринимателей города Мегион.

Подозреваемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, которое проводит работы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Мегион. Утром 30 октября, директор находился в кабинете Главы города, где проходило совещание с представителем компании, осуществляющей контроль и приемку работ по ремонту объектов капитального строительства.

Генеральный директор контролирующей компании отказался принять работы и подписать документы, потому что подозреваемый не исполнил своих обязательств по муниципальному контракту. Из-за этого подозреваемый ударил её рукой по голове, чем причинил легкий вред здоровью своей собеседнице.

По уголовному продолжается расследование.