Преступников, похитивших югорчанку ждет колония строгого режима Фото: pixabay.com

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя Новосибирской области и 57-летнего жителя Хабаровского края, которые виновны в похищении человека, угоне автомобиля, грабеже и вымогательстве.

В апреле 2019 года подсудимые решили ограбить жительницу Нижневартовска. В тот момент, когда женщина подъехала на своем автомобиле к дому и открыла машину, злоумышленники схватили ее и затолкали в иномарку, скрывшись с места преступления. В автомобиле преступники угрожали напуганной женщине и забрали из её сумки деньги и банковские карты. Потерпевшая сказала пин-коды от карт, а затем преступники обналичили деньги в общей сумме 275 тысяч рублей.

Обвиняемые скотчем связали женщину и потребовали написать расписку о якобы имевшемся долге перед одним из похитителей на сумму 10 миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь, она выполнила требования преступников. После этого ее отпустили для поиска денег.

Суд назначил виновным наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.