Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 декабря 2020 года увеличилось на 215 человек Фото: pixabay.com

На 1 декабря 2020 года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 34 557 случаев новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За минувшие сутки подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 194 случаях, по 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) остаются 11 068 человек, сняты с наблюдения – 100 637 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 1 630 человек, всего – 1 042 386 человек.

Первыми в списке по заболеваемости: Ханты-Мансийск – 42; Сургут – 36; Нягань – 35; Нефтеюганский район – 17; Мегион – 14; Нижневартовск – 12.

Далее идут: Когалым – 8; Октябрьский район – 8; Урай – 8; Советский район – 7; Пыть-Ях – 6; Югорск – 5.

Закрывают список: Сургутский район – 4; Белоярский район – 3; Березовский район – 3; Ханты-Мансийский район – 2; Нефтеюганск – 2; Радужный – 2; Нижневартовский район – 1.

Состояние 151 пациента по-прежнему тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от COVID-19 скончались 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 413 человек. За сутки выздоровели 225 человек, за весь период пандемии – 29 479 югорчан.