Наркотики, поддельные купюры, кражи: в Югре по горячим следам раскрыто 26 преступлений Фото: pixabay.com

За прошедший день зарегистрировано 54 преступления, по горячим следам раскрыто 26.

В Сургуте в отдел полиции обратился 37-летний мужчина и рассказал, что когда он находился в одном из предприятий города, из кармана его куртки пропали деньги в сумме 65 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый, который раньше был судим за имущественные преступления, кроме того привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном состоянии. За кражу возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

В Сургуте в дежурную часть полиции поступило сообщение главного бухгалтера одной из организаций о том, что при пересчете наличных денег, поступивших из торговых точек Пыть-Яха и Нефтеюганска, она обнаружила поддельную купюру в размере 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганском районе сотрудники уголовного розыска задержали безработного молодого человека, который, на дачном участке СНТ «Северное Сияние», разбил окно и залез в дом, откуда похитил 4 колеса в комплекте с литыми колесными дисками и электросетевой удлинитель общей стоимостью 6,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушитель находится под подпиской о невыезде.

В Нягани оперативники узнали преступника, который продал наркотики 29-летнему мужчине. Общая масса проданного синтетического наркотика 0,594 грамма. Возбуждено уголовное дело. Наркоторговец находится в изоляторе за ранее совершенное преступление.